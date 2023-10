Die besten TV-Tipps für Freitag, den 27. Oktober

20:15 Uhr, VOX, Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders, Doku-Soap

Seit über einem Jahr sind Claudia Obert und Max Suhr ein Paar - zuletzt protzten die beiden mit ihrem Liebesglück im "Sommerhaus der Stars". Exklusiv nehmen sie Stellung zu ihren Sex-Eskapaden in der Reality-Show. Die Schweizerin Kim verliebte sich unterdessen online in einen Straftäter aus den USA. Jetzt will Kim nach Amerika auswandern. Niko ist seit seinem achten Lebensjahr blind. Dank einer Freundin, die für ihn bei Tinder nach rechts und links swipte, fand er seine Liebe Sarah. Die Frau, die er jetzt heiraten will.