Die besten TV-Tipps für Freitag, den 27. September 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Kanzlei Liebling Kreuzberg, Krimi

Das angesagte Kreuzberg hat sich seit den Tagen des legendären Anwalts Liebling gewandelt und ist längst nicht mehr der ursprüngliche Berliner Bezirk. Auch die liebenswürdig-chaotische Kanzlei hat sich in den letzten 18 Jahren verändert: Dr. Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide), die ehemalige Partnerin des großzügigen Gründers, fokussiert sich heute auf lukrative Wirtschaftsmandate. Doch als Lieblingsenkelin Lisa (Luise von Finckh) plötzlich auftaucht und Teil der Kanzlei werden will, reagiert Talia wenig erfreut. Ihr erster Fall bringt gleich Konflikte mit sich: Lisa verteidigt einen älteren Herrn (Winfried Glatzeder), der sich gegen ein Hausverbot in seinem Stammlokal wehrt, das er selbst mitverursacht hat. Mit einem pragmatischen Ansatz, der ihrem Großvater gefallen hätte, einigt sie sich mit der Cafébesitzerin Mai (Nhung Hong) auf einen Kompromiss.