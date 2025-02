Die besten TV-Tipps für Freitag, den 28. Februar 2025

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Der Tod hat Vorfahrt, Krimiserie

Sofia Nikova (Eva Luca Klemmt) wird in ihrer Wohnung bestohlen und vergiftet. Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) leitet die Mordermittlung von Hauptkommissarin Julia Schröder (Anika Baumann) und Oberkommissar Alexander Witte (Jannik Mioducki). Wie sich am Tatort herausstellt, hatte Sofia Nikova im Büro einer Wiesbadener Autowerkstatt gearbeitet. Es finden sich Hinweise darauf, dass sie in letzter Zeit in mehrere Autounfälle verwickelt war, für die sie jeweils hohe Versicherungssummen kassiert hatte.