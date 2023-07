Die besten TV-Tipps für Freitag, den 28. Juli

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Herzstillstand, Krimi

Hanne Erwall (Claudia Eisinger) verlor vor einem halben Jahr ihr ungeborenes Kind. Als sie nach Frankfurt zurückkommt, stirbt kurz darauf der potenzielle Vater Wolf Kleiber an einem starken Gift. Benni (Antoine Monot, Jr.) findet in Hanne eine völlig verstörte Mandantin, die sich nicht an den Tathergang erinnern will. Wolf Kleiber betrieb zusammen mit seiner Frau Antje (Annika Blendl) und seinem Schwager einen Bio-Obsthof, auf dem auch Hanne gearbeitet hat.