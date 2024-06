Die besten TV-Tipps für Freitag, den 28. Juni 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Das Kindermädchen: Mission Italien, Komödie

Henni (Saskia Vester) steigt voller Vorfreude in Apulien aus dem Überlandbus von München nach Bari. Ihr neuer Auftrag führt die erfahrene Nanny zu einer deutschen Auswandererfamilie mit zwei Teenagern. Rosa Westphal (Clelia Sarto) und ihr Mann Benno (Janek Rieke) betreiben eine idyllische Olivenfarm und setzen große Hoffnungen in die erfahrene Erzieherin. Doch Henni wundert sich, warum die kluge Einser-Schülerin Luisa (Laila Padotzke) und der musikalisch talentierte, aber sensible Julian (Marlon Heidel) überhaupt Aufsicht brauchen - zumal die Familie finanziell offenbar in Schwierigkeiten steckt.