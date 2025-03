Die besten TV-Tipps für Freitag, den 28. März 2025

Im Münchner Rosengarten wird die Leiche der jungen Gärtnerin Miriam Höhmann (Martina Gierlich) entdeckt - sorgfältig aufgebahrt in einem Bett aus weißen Lilien. Sie wurde durch ein Gift aus Hortensien ermordet. Die inszenierte Darstellung des Opfers deutet auf eine Tat im persönlichen Umfeld hin. Daher nehmen Bergmann (Thomas Heinze) und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) zunächst ihre Gärtner-Kollegen ins Visier. Besonders Sebastian Wittmer (Nino Böhlau) und Miriams Bekannter Mike Kugel (Doga Gürer) rücken ins Zentrum der Ermittlungen.

Die engagierte Anwältin Eva Schatz (ChrisTine Urspruch) kommt kaum zur Ruhe. In ihrer Beziehung mit Hanno (Wolfram Grandezka), ebenfalls Jurist und ihr Traumpartner, steckt sie in einem Loyalitätsdilemma. Als sie zufällig erfährt, dass Hannos 13-jähriger Sohn Neil (Edgar Emil Garde) mit Unterstützung seiner Oma Gisela (Tatja Seibt) versucht, seine gefährdete Versetzung zu vertuschen, steht Eva vor einer schwierigen Entscheidung. Statt Hanno einzuweihen, beschließt sie, das Geheimnis mitzutragen. Ob das eine kluge Wahl ist? Wohl eher nicht!

Eggsy Unwin (Taron Egerton) tritt in die Fußstapfen seines verstorbenen Mentors Harry Hart (Colin Firth). Als neuer Agent mit dem Codenamen Galahad muss er sich einer gefährlichen Gegnerin stellen: Die skrupellose Drogenbaronin Poppy Adams (Julianne Moore) plant eine Reihe gezielter Anschläge, um die Kingsman-Agenten auszuschalten.

Gegen Ende des 21. Jahrhunderts erreicht das Forschungsschiff "Prometheus" den weit entfernten Mond LV-223. Expeditionsleiterin Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) war zuvor auf eine steinzeitliche Höhlenmalerei gestoßen, die eine Sternenkonstellation zeigte - eine Abbildung, die auch in anderen alten Kulturen der Erde zu finden ist. Shaw glaubt, dass es sich um eine Einladung von gigantischen, menschenähnlichen Wesen handelt, die möglicherweise die Schöpfer der Menschheit sind. Doch die Wahrheit, die das Forscherteam auf LV-223 entdeckt, ist erschreckender als alles, was sie sich je vorgestellt haben.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Hasch mich, Krimiserie

Jahrelang wird Jimmy Niehaus (Michael Kranz) von seinem aufdringlichen Nachbarn Götz Berger (Simon Eckert) provoziert, bis ein heftiger Streit eskaliert und Jimmy ihn im Affekt mit einer Säge tötet. In Panik versucht er, die Leiche verschwinden zu lassen, doch plötzlich steht Bergers Frau Michaela (Stephanie Stremler) in der Tür und ruft die Polizei. Als die Ermittler am Tatort eintreffen, ist die Leiche spurlos verschwunden.