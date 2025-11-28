Die besten TV-Tipps für Freitag, den 28. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Kanzlei Liebling Kreuzberg: Nachbarschaftshilfe, Krimi Eines Abends staunt Lisa nicht schlecht: In der Kanzlei steht eine ältere Frau und gießt in aller Ruhe die Blumen. Es ist Erika Hagenbruch (Cornelia Heyse), die Witwe des früheren Blumenhändlers aus dem Kiez. Sie besitzt noch immer den Schlüssel von Großvater Liebling. Hinter ihrer Gelassenheit verbirgt sich jedoch eine schwere Krise. Seit dem Tod ihres Mannes sitzt die 70-Jährige auf hohen Schulden und weiß nicht weiter. Lisa erkennt, wie dringend Erika Unterstützung braucht. Sie wagt eine unkonventionelle Aktion im Sinne ihres Großvaters. Gemeinsam mit ihrer Mutter Sarah Liebling (Roswitha Schreiner) deckt sie die zweifelhaften Methoden eines skrupellosen Bankberaters (Konstantin Frank) auf.

20:15 Uhr, RTLzwei, Hangover, Komödie Las Vegas: Kurz vor Dougs (Justin Bartha) Hochzeit will er mit seinen Freunden Stu und Phil (Bradley Cooper) sowie seinem künftigen Schwager Alan feiern. Doch am Morgen danach ist Doug verschwunden. Die drei wachen ohne Erinnerungen an die Nacht auf. Mit Kopfschmerzen und unter Zeitdruck müssen sie rekonstruieren, was passiert ist. Wem gehört das Baby im Schrank? Warum liegt ein Tiger im Bad? Wer hat einen Zahn verloren? Und vor allem: Wo steckt der Bräutigam?

20:15 Uhr, 3Sat, Ku'damm 56, Dramaserie Berlin, 1956: Monika Schöllack (Sonja Gerhardt) wird wegen unangemessenen Verhaltens von der Hauswirtschaftsschule ausgeschlossen. Beschämt kehrt sie zu ihrer strengen Mutter Caterina (Claudia Michelsen) zurück, die am Kurfürstendamm eine Tanzschule führt. Caterina setzt alles daran, ihre drei Töchter durch standesgemäße Hochzeiten gesellschaftlich gut zu positionieren.

20:15 Uhr, NITRO, Metro, Actionthriller Scott Roper (Eddie Murphy) gilt bei der Polizei von San Francisco als Top-Verhandler in Geisellagen. Ob er zur Waffe greift oder sein loses Mundwerk einsetzt - Roper reagiert blitzschnell. Doch seine Routine hilft ihm wenig, als der gefährliche Psychopath Korda seinen Weg kreuzt. Der Killer sucht sich Roper als Gegenspieler aus und zwingt ihn in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel.

22:20 Uhr, Das Erste, Morden im Norden: Reifeprüfung, Krimi Ex-Model Esther Gleims (Petra van de Voort) wird von ihrer Putzfrau tot im Pool ihrer Villa entdeckt. Die Geschäftsfrau und Kunstsammlerin wurde mit einem harten Gegenstand attackiert, stürzte ins Wasser und ertrank. Wer wollte der charismatischen Frau schaden? Neben der Putzfrau hatten nur ihr langjähriger Assistent Albert Mack (Peter Becker) und der neue Gärtner Marek Novak (Gustavs Edvards Gallus) freien Zugang zum Anwesen.