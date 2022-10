Die besten TV-Tipps für Freitag, den 28. Oktober

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Tommy, Krimiserie

Scheinbar friedlich sitzt die alleinerziehende Jasmin Leitner (Sinja Dieks) an einem Baum in einer Parkanlage. Doch der Schein trügt: Die 35-Jährige ist tot. Sie wurde erwürgt. Hat die Tat mit ihrem integrativen Café zu tun? Dort stellte Jasmin Jugendliche ein, die auf der Straße leben. Ihr aufgebrochenes Auto in Tatortnähe spricht dafür. Mavi (Aybi Era) und Robert (Jürgen Vogel) ahnen nicht, dass Jasmins Sohn Tommy (Linus Kranich) ein Freund von Roberts Tochter Emmi (Bella Bading) ist, die gerade mit ihm die Schule schwänzt.