Die besten TV-Tipps für Freitag, den 29. April

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Verantwortung, Krimiserie

Als die Leiche des ehemaligen Bundeswehr-Offiziers Viktor Dombach (Christoph von Friedl) gefunden wird, führen die Ermittlungen in einen Freundeskreis, in dem jeder Geheimnisse zu hüten scheint. Der ehemalige Soldat wurde in seinem Wohnzimmer mit einem Bundeswehr-Messer erstochen - deutet das auf einen Mord unter ehemaligen Kameraden hin? Bei einem Einsatz unter Viktors Leitung war vor Jahren dessen Freund und Kamerad Gerhard Jürgens ums Leben gekommen.