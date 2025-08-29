Die besten TV-Tipps für Freitag, den 29. August 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Zwei Frauen für alle Felle: Neuanfang, Drama Auf dem Weg in die Praxis erfasst Tierärztin Maja Freydank (Bettina Zimmermann) beinahe einen Hund mit dem Auto. Dadurch verspätet sie sich zum Treffen mit Julia Kramer (Meriel Hinsching), die vom Konzern Sanaripets als neue Kollegin vorgesehen ist. Majas Chef Reiner Rückert (Karl Kranzkowski) will seine Praxis an den Konzern übergeben und sich zur Ruhe setzen. Maja und Julia lernen sich beim gemeinsamen Untersuchen des verletzten Tieres kennen und finden rasch einen Draht zueinander. Doch als sich herausstellt, dass der Hund absichtlich krank gemacht wurde, fällt der Verdacht zunächst auf einen Nachbarn.

20:15 Uhr, ProSieben, Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, Action Nach der Trennung vom Joker sucht Harley Quinn alias Dr. Harleen Frances Quinzel (Margot Robbie) in Gotham City neue Verbündete. Mit Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) und Renee Montoya (Rosie Perez) gründet sie die "Birds of Prey". Gemeinsam setzen sie alles daran, das Mädchen Cassandra Cain (Ella Jay Basco) zu beschützen.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschland, Show Die Titelverteidigung steht an: Zeqir Fazlija und sein Hund Fukano, die Sieger der letzten Staffel, wollen erneut triumphieren. Doch die Konkurrenz ist stark, die Teams kämpfen sich durch harte Parcours und erleben Rückschläge. Auch die Favoriten müssen alles geben, um ihre Spitzenposition zu behaupten.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: In Liebe W., Krimiserie Bei der Beerdigung ihres Mannes wird Marianne Geiger (Ulrike Krumbiegel) neben der toten Kerstin Brühl (Alice von Lindenau) entdeckt. Zuvor war es zu Streit zwischen beiden gekommen, da Brühl Anspruch auf das Erbe des Geiger'schen Töpferbetriebs erhoben hatte. Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) und Leo Oswald (Wanja Mues) ermitteln in der Familie und im Betrieb. Am Tatort finden sich Spuren eines Einbruchs - Leo vermutet, dass sich während der Tatzeit Einbrecher im Haus aufhielten.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Mechanic 2 - Resurrection, Action Arthur Bishop (Jason Statham), einst Auftragskiller und nun im Ruhestand, wird zurück ins Geschäft gezwungen. Ein früherer Auftraggeber entführt seine Partnerin Gina (Jessica Alba) und droht, sie zu töten. Um ihr Leben zu retten, muss Bishop drei Morde verüben und sie wie Unfälle tarnen - eine Mission, die ihn um die halbe Welt führt.