Die besten TV-Tipps für Freitag, den 29. Dezember

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: All In, Krimiserie

Vera Lanz (Katharina Böhm) findet am Stadtrand die Leiche des Schreinermeisters Linus Köhler, auf der eine Spielkarte mit dem Kreuz König liegt. Deutet dies darauf hin, dass der Mörder ein Spiel mit den Ermittlern spielt? Die Untersuchungen am Arbeitsplatz von Linus und in Giulias (Elisabeth Kanettis) Restaurant ergeben für Lanz keine klaren Hinweise. Plötzlich taucht Rita Niemeyer (Dorothee Hartinger), Leiterin der Abteilung Organisierte Kriminalität, im Fall auf. Das Restaurant wird überwacht, da dort Montanavi, ein Kontaktmann eines kalabrischen Familienclans, beobachtet wird. Besteht eine Verbindung zwischen ihm und dem Mord?