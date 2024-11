Die besten TV-Tipps für Freitag, den 29. November 2024

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Tod in der Königsheide, Krimiserie

Die Leiche der früheren Erzieherin und Umweltaktivistin Helene Linden (Gabi Herz) wird in einer Erdgrube im Naturschutzgebiet Königsheide entdeckt. Am Fundort finden die Ermittler auffällige Kreppbänder an den Bäumen und eine Kinderpuppe. Helene geriet regelmäßig in Konflikte mit Menschen, die den Wald verschmutzten, dort illegale Partys feierten oder Müll ablagerten. Während Mavi (Aybi Era) den Spuren der Kreppbänder folgt, stößt sie auf den Schauplatz einer verlassenen illegalen Feier.