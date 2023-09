Die besten TV-Tipps für Freitag, den 29. September

20:15 Uhr, RTL zwei, 2 Guns, Actionkomödie

Bobby (Denzel Washington) und Stig (Mark Wahlberg), zwei Undercover-Agenten, setzen alles daran, Papi Greco (Edward James Olmos), den Anführer eines Drogenkartells, zu Fall zu bringen. Was sie nicht wissen, ist, dass sie beide verdeckt ermitteln und sich gegenseitig für Kriminelle halten. Als sie eine Bank ausrauben, um an Papis Geld zu kommen, finden sie jedoch viel mehr, als sie erwartet hatten. Sie geraten in einen scheinbar ausweglosen Korruptionsskandal und müssen zusammenarbeiten, um lebendig herauszukommen.