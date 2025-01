Die besten TV-Tipps für Freitag, den 3. Jänner 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Levi Strauss und der Stoff der Träume, Drama-Miniserie

Der junge Levi Strauss (Vincent Redetzki) verlässt seine Heimat im oberfränkischen Buttenheim, um in Amerika ein neues Leben aufzubauen und seinen Traum zu verwirklichen. Gemeinsam mit seiner Schwester Fanny (Amy Benkenstein) reist er nach New York, wo seine älteren Halbbrüder bereits als erfolgreiche Textilhändler tätig sind. Auf der Überfahrt trifft er Jacob Davis (Anton von Lucke), einen Schneider aus Riga, der ihm vom Goldrausch in Kalifornien und den dortigen Möglichkeiten erzählt.