Die besten TV-Tipps für Freitag, den 3. Juli 2026

Mordermittlungen führen zu einer Hundepension und jemand scheint es außerdem auf die Tiere abgesehen zu haben, da Giftköder ausgelegt wurden.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Wilde Hunde, Krimiserie

20:15 Uhr, ORF2, Der Alte – Nur das Beste, Krimiserie 52. Staffel, 7. Folge des Krimiklassikers.

20:00 Uhr, ARD/Das Erste, Sportschau live: Fußball-WM 2026, Live-Sport Live-Übertragung des WM-Sechzehntelfinales Australien gegen Ägypten aus Dallas.

19:55 Uhr, ORF1, FIFA Fußball-WM 2026, Live-Sport Vorbericht zum Sechzehntelfinale Australien – Ägypten, das um 20:00 Uhr in Dallas angepfiffen wird.

20:15 Uhr, SAT.1, 99 – Wer schlägt sie alle?, Show

Kandidat:innen treten gegen 99 Rateprofis an, um ein möglichst hohes Preisgeld zu erspielen.

20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Dokusoap

Neue Folge: Sammy und Josy wandern in die Türkei aus, Martina Franz nach Costa Rica.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show: 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits, Show

Große Jubiläumsausgabe mit den größten Ballermann- und Party-Hits der letzten 50 Jahre.

20:15 Uhr, ProSieben, Ready Player One, Scifi-Action

Ein Teenager findet in der virtuellen Welt einer Multiplayer-Simulation ein „Easter Egg“ und macht sich dadurch mächtige Feinde.