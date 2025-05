Die besten TV-Tipps für Freitag, den 30. Mai 2025

Paul (Christoph Schechinger) kennt die Zerbrechlichkeit einer Kinderseele nur zu gut - auch aus eigener Vergangenheit. Daher begegnet der Therapeut dem verschlossenen zwölfjährigen Faris (Giorgio Valero) mit besonderer Vorsicht. Schulleiterin Dr. Madaki (Thelma Buabeng) macht sich große Sorgen um den Jungen, doch Faris lässt zunächst niemanden an sich heran - auch Paul nicht. Erst als Therapiehündin Käthe dazukommt, beginnt Faris langsam aufzutauen. Nach und nach erkennt Paul, was hinter dem Verhalten des Jungen steckt: Faris ist seit Tagen allein und auf sich gestellt. Wo seine Mutter Minou (Oona Devi Liebich) ist, bleibt zunächst unklar.

Auf einem fernen Planeten wird Thor (Chris Hemsworth) gefangen genommen und muss dort als Gladiator gegen andere Kämpfer antreten. In der Arena trifft er auf einen alten Bekannten - gemeinsam wollen sie dem Planeten Sakaar entkommen. Ihr Ziel: die Rückkehr nach Asgard, denn dort droht Gefahr. Thors Schwester Hela (Cate Blanchett) will mit aller Macht Ragnarok auslösen - und damit Asgards Untergang besiegeln.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance - Die große Profi-Challenge, Tanzshow

Das große Finale von "Let's Dance" ist zwar vorbei, doch für die Profitänzer geht es weiter. In der Profi-Challenge heißt es erneut: Bühne frei für die Crème de la Crème. Neun herausragende Tanzpaare kehren zurück und zeigen in drei anspruchsvollen Runden ihr ganzes Können - mit Leidenschaft, Präzision und kreativen Choreografien. Wer schafft es dieses Jahr an die Spitze und begeistert mit Ausdruckskraft, Originalität und echten Gänsehautmomenten? Die Gewinner dürfen - sofern sie 2026 wieder Teil von "Let's Dance" sind - das Opening der Kennenlernshow gestalten und sich über einen wertvollen Bonuspunkt fürs Ranking freuen, den sie bis zur vierten Show mit ihrem Promi-Partner einlösen können.