Die besten TV-Tipps für Freitag, den 30. September

20:15 Uhr, Das Erste, Billy Kuckuck: Mutterliebe, Komödie

Das kann Billy Kuckuck (Aglaia Szyszkowitz) nicht ahnen, als sie einen Vollstreckungsbescheid bei Jule Hellwig (Anja Knauer) durchsetzt: Weil die ziemlich ruppige Schuldnerin sie auf gar keinen Fall in ihre Wohnung lassen will, fackelt Billy nicht lange und beschlagnahmt Frau Hellwigs Auto. Zu spät entdeckt sie, dass sie der Frau damit das Dach über dem Kopf genommen hat, denn die Putzkraft lebt seit einem halben Jahr in ihrem Wagen, immer in der Furcht, entdeckt zu werden.

20:15 Uhr, Puls 4, Suicide Squad, Actionfilm

Die Geheimdienstoffizierin Amanda Waller stellt eine schlagkräftige Truppe zusammen, die allerdings aus lauter Verbrechern besteht. Ihr Auftrag lautet, eine schier unüberwindliche Macht auszuschalten.