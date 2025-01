Die besten TV-Tipps für Freitag, den 31. Jänner 2025

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Grenzgänger, Krimiserie

Wurde ein Rettungssanitäter wegen seines Vlogs, in dem er Gaffer bei Einsätzen kritisierte, ermordet, oder steckt er tiefer im Drogenmilieu, als es zunächst scheint? Vera Lanz (Katharina Böhm) ermittelt und stößt auf fehlende Propofol-Dosen, die Lorenz Dengler (Frederik Bott) mit Drogengeschäften in Verbindung bringen könnten. Eine weitere Spur führt zu Überweisungen eines Meditationszentrums, das von Sophia May geleitet wird. Werden bei deren sogenannten Lichtreisen ebenfalls Drogen eingesetzt, und könnte Dengler der Dealer gewesen sein?