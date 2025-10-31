Die besten TV-Tipps für Freitag, den 31. Oktober 2025
20:15 Uhr, Das Erste, Schule am Meer: Elternfreuden, Drama
An der Flensburger Berufsschule sorgt eine neue Schülerin für frischen Wind: Die schwangere Studienabbrecherin Tara Wegner (Paula Schindler) ist talentiert, selbstbewusst und als Schneiderin außergewöhnlich begabt. Ihr Ehrgeiz bringt die ganze Schule dazu, an einem großen Modewettbewerb teilzunehmen. Direktorin Katharina Hendriks (Anja Kling) erkennt Taras Potenzial und nimmt sie bei sich auf, um ihr ein stabiles Umfeld für den Abschluss zu bieten.
20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Carlotta, Krimi
Der 21-jährige Asadh (Ali Reza Ahmadi) wird erstochen auf einem Parkplatz entdeckt. Er gehörte dem Motorradclub FLAMES an, der für seine kriminellen Machenschaften bekannt ist. Kommissarin Katharina (Elisabeth Baulitz) beobachtet die Szene schon länger und hat Carlotta (Lea Zoë Voss) heimlich als Undercover-Ermittlerin eingeschleust - ohne das Wissen ihres Kollegen Robert (Jürgen Vogel). Ein Hinweis von Carlotta führt Robert und Mavi (Aybi Era) zu Marco Schneider (Marko Dyrlich), dem Anführer der rivalisierenden BURNING EAGLES.
20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow
In der sechsten Jubiläums-Vorrunde stellen sich rund 40 Ninjas acht herausfordernden Hindernissen. Zehn von ihnen, darunter mindestens zwei Frauen, erreichen das Halbfinale. Die besten vier Kandidaten treten an der Endlosen Himmelsleiter gegeneinander an und haben am 13. November im Hangelspecial die Möglichkeit, direkt ins Finale einzuziehen.
20:15 Uhr, arte, Mord im Mittsommer: Nikki & Evelina, Krimiserie
Kommissar Alexander Forsmann (Nicolai Cleve Broch) kehrt nach einem Bombenanschlag, der ihn schwer traumatisierte, in den Dienst zurück. Kaum ist er wieder im Einsatz, wartet ein neuer Fall: Der Bootshändler Bruno (Ramtin Parvaneh) wurde brutal zusammengeschlagen und liegt im Koma. Er soll seinem früheren Geschäftspartner Geld geschuldet haben. Doch auch Nikki (Sannah Nedergård), die eifersüchtige Freundin seiner Frau, könnte ein Motiv haben.
21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Mein Vater, dein Vater, Krimiserie
Vor 18 Jahren verlor Moritz (Johannes Hendrik Langer) seinen Vater, der an Weihnachten erschossen wurde - der Fall blieb ungelöst. Nun erfährt Moritz durch seine Halbschwester Astrid (Romina Küper), dass ihr gemeinsamer Vater ein Doppelleben führte. Am Tag seines Todes wollte er sowohl Zeit mit Moritz' Familie als auch mit Astrid und ihrer Mutter Ramona (Tessa Mittelstaedt) verbringen.