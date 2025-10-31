Die besten TV-Tipps für Freitag, den 31. Oktober 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Schule am Meer: Elternfreuden, Drama

An der Flensburger Berufsschule sorgt eine neue Schülerin für frischen Wind: Die schwangere Studienabbrecherin Tara Wegner (Paula Schindler) ist talentiert, selbstbewusst und als Schneiderin außergewöhnlich begabt. Ihr Ehrgeiz bringt die ganze Schule dazu, an einem großen Modewettbewerb teilzunehmen. Direktorin Katharina Hendriks (Anja Kling) erkennt Taras Potenzial und nimmt sie bei sich auf, um ihr ein stabiles Umfeld für den Abschluss zu bieten.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Carlotta, Krimi

Der 21-jährige Asadh (Ali Reza Ahmadi) wird erstochen auf einem Parkplatz entdeckt. Er gehörte dem Motorradclub FLAMES an, der für seine kriminellen Machenschaften bekannt ist. Kommissarin Katharina (Elisabeth Baulitz) beobachtet die Szene schon länger und hat Carlotta (Lea Zoë Voss) heimlich als Undercover-Ermittlerin eingeschleust - ohne das Wissen ihres Kollegen Robert (Jürgen Vogel). Ein Hinweis von Carlotta führt Robert und Mavi (Aybi Era) zu Marco Schneider (Marko Dyrlich), dem Anführer der rivalisierenden BURNING EAGLES.