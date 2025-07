Die besten TV-Tipps für Freitag, den 4. Juli 2025

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Mutterliebe, Krimiserie

Petra Berger wird tot an ihrem Esstisch entdeckt - gefesselt, geknebelt und umgeben von verdorbenem Essen. Neben ihr stehen eine gammelige Stulle, ein verschrumpelter Apfel und eine Kanne Tee. Die Ermittler Heffler (Jürgen Vogel) und Neumann (Aybi Era) stoßen außerdem auf Farbbomben-Spuren am Haus und rote Farbe in den Haaren des Opfers. Für Robert steht fest: Hier wurde ein Zeichen gesetzt. Doch aus welchem Grund?