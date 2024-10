Die besten TV-Tipps für Freitag, den 4. Oktober 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Servus, Euer Ehren - Endlich Richterin, Komödie Die frischgebackene Richterin Thirza Zorniger (Amelie Kiefer) tritt ihre erste Stelle am Oberlandesgericht München mit großer Begeisterung an. Als Tochter des bekannten Schauspielers Carlos (Robert Palfrader) möchte sie im Beruf ihrer verstorbenen Mutter glänzen. Im altehrwürdigen Justizpalast darf Thirza - zunächst nur als Vertretung und auf Probe - im Namen des Volkes Recht sprechen. Der Vorsitzende Richter Epha (Helmfried von Lüttichau), der sich als erfahrener Mentor ausgibt, erwartet von ihr, dass sie sich um zahlreiche alte Fälle kümmert. Ihre sorgfältige Arbeitsweise führt dazu, dass sie in einem Schadensersatzprozess auf Unstimmigkeiten stößt.

20:15 Uhr, ProSieben, Black Panther, Superheldenabenteuer Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz T'Challa (Chadwick Boseman) zum neuen König von Wakanda, einem geheimen und technologisch fortgeschrittenen Land in Afrika. Doch schon bald beginnt ein erbitterter Machtkampf um den Thron, und T'Challa muss auf die Kräfte des Black Panther zurückgreifen, um sein Volk und sein Königreich zu verteidigen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Spurlos verschwunden, Krimiserie Sascha Cörds (Vincent Krüger) überrascht seinen Geschäftspartner Oliver Wegmann (Simon Böer), mit dem er gemeinsam die Reinigungsfirma "Cörds & Wegmann" führt, in einer heimlich gemieteten Wohnung. Cörds vermutet, dass sein vorbestrafter Kollege erneut in illegale Geschäfte verwickelt ist, möglicherweise in den Drogenhandel. Stattdessen entdeckt er jedoch Isabella Schuckard (Carolin Fries), die regungslos auf dem Bett liegt. Wegmann behauptet, sie schlafe nur. Einige Tage später ist die Frau jedoch spurlos verschwunden und Oliver Wegmann wird verhaftet.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show Die Hundeshow startet in ihre vierte Staffel. In den fünf neuen Episoden treten Hunde und ihre Besitzer an, um sich spannenden Hindernissen und einem völlig neuen Parcours zu stellen. Jan Köppen, Frank "Buschi" Buschmann und Field-Reporterin Laura Wontorra moderieren und kommentieren das Geschehen.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Die Ansage, Krimiserie Bei der Eröffnungsfeier des von Kim (Amy Mußul) ins Leben gerufenen Sonya-Landauer-Zentrums ergreift plötzlich eine unbekannte Frau das Wort. Sie beschuldigt eine Person aus Kims Tanzgruppe, für den Tod ihres Sohnes verantwortlich zu sein. Ihr Sohn Mirko (Philipp Franck) habe sich am Morgen vom Dach ihres Wohnhauses gestürzt. Eine "Lara" aus der Tanzgruppe soll ihn gemobbt und somit in den Selbstmord getrieben haben. Die Frau droht, Lara zu finden und Rache zu nehmen.