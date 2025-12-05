Die besten TV-Tipps für Freitag, den 5. Dezember 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Mit Herz und Hilde, Komödie 38 Jahre Ehe - das soll groß gefeiert werden. Hilde Bornowski (Steffi Kühnert) möchte Ronnie (Martin Brambach) im Kreis ihrer Freunde noch einmal heiraten. Doch diesmal erhebt jemand Einspruch. Tamara May (Kotbong Yang), eine junge Frau aus Stuttgart, behauptet, Ronnies Tochter aus einer kurzen Affäre zu sein. Was Ronnie im Herbst 1989 getan haben soll, hätte Hilde nie erwartet. Für sie ist die Grenze erreicht und sie wirft ihn aus dem Haus. Ronnie muss nun nicht nur um Hilde kämpfen, sondern auch die angebliche Tochter kennenlernen.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Abseits, Krimiserie Megan Rhinehart (Lori Baldwin), Managerin für den Ruf von Prominenten, wird vor ein Auto gestoßen. Sie sollte Skandale verhindern. Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) finden heraus, dass sie zuletzt für Fußballstar László Varga (Christoph Moreno) tätig war. Er wird offenbar erpresst. Aufnahmen zeigen ihn in einer intimen Situation mit Kiyan Schultz (László Branko Breiding). Ein Outing hätte seine Karriere gefährdet. Megan drängte ihn dazu, sich zu öffnen. War das der Grund, warum sie sterben musste?

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow Noch einmal zittern vor dem Finale. Wer rückt heute im Halbfinale dem Titel "The Voice of Germany" näher? Die Zuschauer entscheiden live. Die Coaches können nur abwarten.

20:15 Uhr, RTLzwei, Collateral, Thrillerdrama Taxifahrer Max (Jamie Foxx) fährt den geheimnisvollen Vincent (Tom Cruise) stundenlang von Ort zu Ort. Schnell wächst in ihm der Verdacht, dass er einen Profikiller begleitet. Max sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, die Morde zu stoppen. Doch die Zeit läuft, denn Vincent hat sowohl ihn als auch die Zielpersonen exakt im Blick.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Der dunkle Begleiter, Krimiserie Reinigungskraft Carola Lenow (Berit Künnecke) findet morgens die Praxis in Leipzig verwüstet und Dr. Martin Kaiser tot auf dem Boden. Es gibt keinen Hinweis auf einen Einbruch oder Kampf. Seine Frau Elena Kaiser (Tanja Schleiff), die alkoholabhängig ist, weiß nicht, was in der Nacht geschah. Sie fürchtet, ihren Mann im Affekt erstochen zu haben. Martin Kaiser (Denis Petkovic) führte eine Affäre.