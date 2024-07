Die besten TV-Tipps für Freitag, den 5. Juli 2024

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im Achtelfinale gegen Dänemark durchgesetzt. 2:0 hieß es nach dem aufregenden Spiel mit aberkannten Toren und Unwetter in Dortmund. Nun trifft die DFB-Elf im Viertelfinale auf Spanien. Als einziger Titelaspirant ging die spanische Mannschaft mit drei Siegen in der Vorrunde ins Achtelfinale, wo sie Georgien mit 4:1 schlug. Anstoß ist um 18 Uhr.

Nora Linde (Alexandra Rapaport) verbringt viel Zeit mit ihrer Familie im Ferienhaus auf der schwedischen Schäreninsel Sandhamn. Doch die Idylle zerbricht, als sie eine Leiche am Strand entdeckt. Sofort informiert sie ihren alten Schulfreund, den Ermittler Thomas Andreasson (Jakob Cedergren). Nora findet heraus, wem das Fischernetz gehört, in dem die Leiche gefangen war. Doch bevor der Fall gelöst werden kann, muss noch ein Mord aus der Vergangenheit aufgeklärt werden.

Alex Hitchens (Will Smith) befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Als "Date Doktor" hilft er Männern dabei, die Frau ihrer Träume zu erobern und ein erstes Date zu arrangieren. Einer seiner Klienten, Albert (Kevin James), scheint ein hoffnungsloser Fall zu sein. Der schüchterne Steuerberater hat sich in die reiche und schöne Allegra (Amber Valletta) verliebt, der die Männer zu Füßen liegen. Alex gibt alles, um die beiden unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen. Gleichzeitig hat Hitch selbst ein Auge auf die Klatschreporterin Sara Melas (Eva Mendes) geworfen.

22:25 Uhr, ProSieben, Game Night, Actionkomödie

Max (Jason Bateman) und Annie (Rachel McAdams) lieben Brettspiele und laden ihre Freunde regelmäßig zu Spieleabenden ein. Eines Abends bringt Max' Bruder Brooks (Kyle Chandler) frischen Wind in die übliche Routine: Er plant eine Entführung, die es aufzuklären gilt. Doch als die Freunde ihre Ermittlungen aufnehmen, wird schnell klar, dass die Grenze zwischen Spiel und Realität immer mehr verschwimmt, und niemand mehr sicher ist, was echt und was nur inszeniert ist.