Die besten TV-Tipps für Freitag, den 5. Juni 2026

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Die Bedürftigen, Krimiserie Der Rechtsanwalt Hanno Wegener (Daniel Urban) wird leblos in seiner Wohnung entdeckt. Die Tatwaffe liegt direkt neben ihm, und es gibt keine Hinweise auf einen Einbruch. Vieles spricht dafür, dass er seinen Täter persönlich kannte. Hauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) hat sich inzwischen gut im Team etabliert, wobei besonders sein Blick für Details geschätzt wird. Unterstützung erhalten die Ermittler zudem von der jungen Pathologin Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk), die ihr Fachwissen gezielt einbringt.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance - Die große Profi-Challenge, Tanzshow Die Profitänzer von "Let's Dance" betreten erneut das Parkett: Nach dem Finale geht es direkt weiter mit spektakulären Auftritten. Diesmal stehen die Profis im Mittelpunkt und zeigen ihr gesamtes sportliches und kreatives Talent. Wer liefert die beeindruckendste Performance? Das Publikum stimmt per Telefon-Voting über den Gewinner ab. Die Jury mit Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González bewertet die Tänze. Moderiert wird die Show von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

20:15 Uhr, RTLzwei, R.E.D. 2 - Noch älter. Härter. Besser., Action-Komödie Frank Moses (Bruce Willis) möchte eigentlich seinen Ruhestand zusammen mit seiner Freundin Sarah genießen. Doch seine Vergangenheit holt ihn unerwartet ein. Während der Beerdigung seines Freundes und früheren Kollegen Marvin wird er plötzlich von FBI-Agenten festgenommen. Man beschuldigt ihn, an der Operation "Nightshade" beteiligt gewesen zu sein, bei der vor 25 Jahren eine Atombombe verschwand. Damit beginnt für ihn eine actionreiche Suche nach der Wahrheit.

20:15 Uhr, ProSieben, Gladiator, Monumentalepos Kaiser Marc Aurelius (Richard Harris) plant, seinen loyalen Feldherrn Maximus (Russell Crowe) zu seinem Nachfolger zu ernennen. Als sein Sohn Commodus (Joaquin Phoenix) davon erfährt, tötet er seinen Vater und reißt selbst die Macht an sich. Maximus wird als Verräter gebrandmarkt und soll hingerichtet werden, kann jedoch fliehen. Später kehrt er als gefeierter Gladiator nach Rom zurück, entschlossen, sich an Commodus zu rächen.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Auf Sand gebaut, Krimiserie Der Bauunternehmer Clemens Brandtner (Björn von Wellen) wird mit mehreren Schussverletzungen im Rücken tot aufgefunden. Seine Ehefrau ist überzeugt, den Täter zu kennen: Johannes Schäfer (Timur Isik), einen ehemaligen Klienten. Dieser hatte jahrelang wegen Baumängeln gegen Brandtner prozessiert und dabei alles verloren. Dennoch verfügt er über ein scheinbar lückenloses Alibi. Ein weiterer Mord im Bauumfeld führt die Ermittler schließlich in eine neue Richtung.