Die besten TV-Tipps für Freitag, den 5. Mai

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Padam!, Krimiserie

Am Vorabend seines 16. Geburtstages streitet Yannick "Sherlock" Liebeskind (Levi Eisenblätter) mit seiner Mutter Eva (Hanna Jürgens), weil er sein Geschenk sofort haben will. Am nächsten Morgen ist er spurlos verschwunden. Schnell wird klar, dass vor dem Asperger-Autisten und Sherlock-Holmes-Fan Yannick kein Geheimnis sicher ist. Radek (Hans-Werner Meyer) und sein Team fürchten, dass der Hobbydetektiv sich mit dem Falschen angelegt hat. Ein grausiger Fund bringt sie schließlich auf die richtige Spur.