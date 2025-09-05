Die besten TV-Tipps für Freitag, den 5. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter, Drama Auf dem Hof von Milchbauer Dirk Rothe (Peter Schneider) bringt die Kuh Lotte ihr Kalb zur Welt. Julia (Meriel Hinsching) verhindert nur knapp einen Kaiserschnitt und sorgt dafür, dass das Tier gesund geboren wird. Kurz darauf stirbt ein Rind auf der Weide. Maja (Bettina Zimmermann) und Julia befürchten den Ausbruch einer seltenen Rinderseuche. Gemeinsam mit Dirk und seiner Tochter Lisa (Lilly Barshy) versuchen sie, die Ansteckung weiterer Tiere zu stoppen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Tod auf der Zora, Krimiserie Im Osthafen wird eine Leiche entdeckt. Noraly van de Wal (Anne Rietmeijer) gerät unter Verdacht. Sie arbeitete wie das Opfer auf dem Frachtschiff "Zora". Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) übernimmt ihre Verteidigung, während Leo Oswald (Wanja Mues) als Crewmitglied an Bord geht, um mehr herauszufinden. Kapitän Hanno Pfeiffer (Sebastian Fräsdorf) und seine Familie sind erschüttert über den Tod von Patrick Zachau (Lucas Lentes). Auch Noralys Festnahme reißt tiefe Wunden.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Superhelden-Action Die Welt steht vor einer großen Bedrohung. Um sie abzuwehren, wird eine Gruppe von Schwerverbrechern zu einer Spezialeinheit zusammengestellt. Das Problem: Die unberechenbaren Superschurken müssen erst dazu gebracht werden, Befehle zu befolgen. Zum Ensemble gehören unter anderem Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show Im großen Finale geht es um alles. 13 Hunde aus vier Vorrunden treten an, um den Titel "Bester Hund Deutschlands" im Jahr 2025 zu gewinnen. Der anspruchsvollste Parcours der Showgeschichte mit elf Hindernissen verlangt volle Konzentration. Wer behält die Nerven im direkten Duell? Wer triumphiert und gewinnt 25.000 Euro Preisgeld?

20:15 Uhr, arte, Die Whistleblowerin, Thriller Galina (Katharina Nesytowa), eine junge Russin, bietet Deutschland ihre Hilfe als Whistleblowerin an. Nach einem Hackerangriff auf das Berliner Zentralklinikum verfügt sie über den Code, der weitere Attacken stoppen könnte. Dafür fordert sie eine Vereinbarung mit der Bundesregierung. Gleichzeitig sucht sie nach Jahren wieder ihren Ex-Freund Tom (Artjom Gilz) auf. Mit seiner Unterstützung will sie Kontakt zu seiner Schwester Friederike (Jennifer Ulrich) herstellen, die im Auswärtigen Amt den Krisenstab leitet.