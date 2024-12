Die besten TV-Tipps für Freitag, den 6. Dezember 2024

Am Tag vor Weihnachten, dem 23. Dezember, sind Weihnachtsmänner überall zu finden - sogar in einem Fernbus von Berlin nach Bayern. Doch Busfahrer Robert (Charly Hübner), der eine Weihnachtsmütze trägt, verspricht keine Geschenke. Der 25-jährige Felix (Klaus Steinbacher), ein Neuankömmling in Berlin, fährt zu seiner Familie und Freundin ins winterliche Mittenwald, um dort Weihnachten zu feiern. Doch kurz vor der Abfahrt verliert er unbemerkt das wichtigste Geschenk: den Verlobungsring für Saskia (Leslie-Vanessa Lill). Seine Sitznachbarin Hanna (Sinje Irslinger), die auf dem Weg zu ihrer Großmutter (Lisa Kreuzer) nach Mittenwald ist, hat gerade erst mit ihrem Freund Schluss gemacht.

Nach Supermans Tod plant der Bösewicht Steppenwolf (Ciarán Hinds), die Erde unter seine Kontrolle zu bringen. Bruce Wayne alias Batman (Ben Affleck) stellt ein Team aus fünf außergewöhnlichen DC-Helden zusammen: Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher). Gemeinsam suchen sie die letzte Mutterbox, um Steppenwolf zu stoppen und die Erde zu schützen.

20:15 Uhr, RTLzwei, London Has Fallen, Actionthriller

Nach dem unerwarteten Tod des britischen Premierministers kommen die führenden Politiker der westlichen Welt in London zur Trauerfeier zusammen - ebenso wie ihre Gegner. Was als sicherste Beerdigung der Welt geplant war, wird zu einem tödlichen Szenario, als hunderte Terroristen die britische Hauptstadt in ein Chaos stürzen. Fünf Staatschefs kommen dabei ums Leben. Inmitten der Gefahr gelingt es dem erfahrenen Bodyguard Mike Banning (Gerard Butler), den US-Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) zu retten. Zusammen fliehen sie in den Londoner Untergrund.