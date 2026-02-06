Die besten TV-Tipps für Freitag, den 6. Februar 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Wer bin ich?, Krimiserie Mit 80 Jahren hat Granfluencerin Ingrid Bach (Carla Becker) eine beachtliche Fangemeinde in den sozialen Netzwerken aufgebaut. Dass sie dadurch ins Visier geraten könnte, ahnte niemand. Für Vera Lanz (Katharina Böhm) bleiben nur die verkohlten Überreste der Seniorin. Am Tatort wird zudem ein verletzter Mann ohne Erinnerung aufgefunden. Ist er für den Tod verantwortlich, oder steckt Michael Oduro (Daniel Friedrich), Bachs Zimmernachbar im Heim, hinter der Tat, weil er seine Abneigung gegen die umtriebige Influencerin nicht mehr zurückhalten konnte?

20:15 Uhr, RTLzwei, Gods of Egypt, Fantasy-Action Set (Gerard Butler), Gott der Finsternis, reißt den ägyptischen Thron an sich und stürzt das Reich ins Chaos. Einer der wenigen, die sich dem grausamen Herrscher widersetzen, ist Bek (Brenton Thwaites). Er geht ein riskantes Bündnis ein. Zusammen mit dem mächtigen Gott Horus (Nikolaj Coster-Waldau) will er Sets Tyrannei beenden. Für die beiden beginnt ein erbitterter und spektakulärer Kampf.

20:15 Uhr, arte, In Wahrheit - Mord am Engelsgraben, Krimi Die Saarbrücker Kommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) untersucht mit ihrem Kollegen Freddy Breyer (Robin Sondermann) den Tod einer Prostituierten, deren Leiche in einem Waldstück nahe der Saarschleife entdeckt wurde. Vieles spricht für ein Verbrechen. Zunächst nehmen die Ermittler das Umfeld entlang der Fernfahrerstrecke zwischen Deutschland und Frankreich ins Visier. Als Judith Mohn Parallelen zu einem ungelösten Fall erkennt, sucht sie den früheren Kommissar Markus Zerner (Rudolf Kowalski) auf. Er hatte vor rund zehn Jahren im Fall der 16-jährigen Maria ermittelt, die beim Trampen spurlos verschwand.

20:15 Uhr, Sat.1, Atze Schröder Live-Programm "Echte Gefühle", Show Mit "Echte Gefühle" präsentiert sich Atze Schröder erneut auf der Höhe seines Könnens. In seinem Bühnenprogramm spricht der selbst ernannte Beichtvater der Emotionen über Ehrlichkeit und Authentizität. Es geht um die zentralen Fragen des Lebens: echte Liebe, verlässliche Freundschaft, aufrichtiges Lachen. Atze ist überzeugt, dass man Gefühle nicht verdrängen kann. Sie kehren immer wieder zurück.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Tribute von Panem - Mockingjay (1), Sci-Fi-Drama Rebellen befreien Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) aus der Arena der "Hungerspiele". Anschließend bringt man sie in den lange für zerstört gehaltenen Distrikt 13. Dort wird ihr bewusst, dass das Schicksal von Panem von ihrer Entscheidung abhängt. Während der Krieg gegen das Kapitol eskaliert, muss Katniss klären, ob sie sich an die Spitze des Widerstands stellt.