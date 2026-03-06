Die besten TV-Tipps für Freitag, den 6. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Zwei Frauen für alle Felle: Pferdeliebe, Dramaserie In der Sprechstunde der Naumburger Tierarztpraxis läuft normalerweise alles geordnet ab. Doch als plötzlich ein Pferd im Garten auftaucht, werfen Dr. Maja Freydank (Bettina Zimmermann) und Julia Kramer (Meriel Hinsching) ihre Routine über Bord. Mit dem Tier, offenbar ein erstklassiges Turnierpferd, stimmt etwas nicht. Zwar identifizieren die Ärztinnen den Pferdehof-Betreiber Karsten Hoffmann (Leopold Hornung) als Besitzer und bringen Icarus zurück, dennoch fühlen sie sich dem verletzten Champion weiter verpflichtet.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance, Tanzshow 14 tanzbegeisterte Prominente möchten Deutschlands bekanntestes Tanzparkett erobern. In der 19. Staffel von "Let's Dance" stellen sie sich Woche für Woche neuen Aufgaben und kämpfen gemeinsam mit ihren Profis um den begehrten Titel. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die Live-Shows. Die bewährte Jury mit Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González übernimmt die Bewertungen.

20:15 Uhr, ProSieben, Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, Action Nach der Trennung vom Joker hält Harley Quinn alias Dr. Harleen Frances Quinzel (Margot Robbie) in Gotham City nach neuen Verbündeten Ausschau. Zusammen mit Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) und Renee Montoya (Rosie Perez) formt sie die "Birds of Prey". Gemeinsam tun sie alles, um das Mädchen Cassandra Cain (Ella Jay Basco) zu schützen.

20:15 Uhr, ZDF, Mordufer: Brennen soll sie, Krimiserie Am Ufer des Bodensees brennt ein Scheiterhaufen. Die Schönheitschirurgin Dr. Julia Spranger wurde auf brutale Weise ermordet. Doro Beitinger (Franziska Weisz) und Chiara Locatelli (Maria Wördemann) ermitteln in ihrem ersten gemeinsamen Fall. Die Ermittlungen führen die Kommissarinnen zu Udo Spranger (Christian Erdmann), dem Ehemann der Toten. Das Paar lebt in Trennung, und er steht kurz davor, aus der gemeinsamen Villa auszuziehen. Auch in ihrer Schönheitsklinik hatte die Chirurgin offenbar Probleme.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Disco Kind, Krimiserie Ein gewaltsamer Ausbruch aus einer forensischen Klinik versetzt Ina (Melanie Marschke), Kim (Amy Mußul) und Moritz (Johannes Hendrik Langer) in höchste Alarmbereitschaft. Unter den Geflüchteten ist Florian Hackel (David Schellenschmidt), ein verurteilter Mörder mit hoher Gewaltbereitschaft. Die Ermittlungen führen zu Hackels Vater, Kai Welke (Harald Schrott), der schwer verletzt in seinem Haus gefunden wird und seinen Sohn des Angriffs beschuldigt. Ina und ihr Team setzen alles daran, Hackel zu finden und weitere Familienmitglieder zu schützen.