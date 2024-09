Die besten TV-Tipps für Freitag, den 6. September 2024

Fabian Seifert (Maik Rogge) wird tot in seiner Wohnung in Köpenick gefunden. Er hatte eine rechtliche Grauzone ausgenutzt und ein LSD-Derivat legal verkauft. Ist ihm sein Geschäftsmodell zum Verhängnis geworden? Die Ermittler finden heraus, dass das LSD-Derivat erst nach der Einnahme im Körper zur Droge wird. Fabian hatte sich als eine Art spiritueller Anführer dargestellt und legte dabei mehr Wert auf das Wohl seiner Kunden als auf seinen eigenen Profit.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show

Die Action beginnt! Die beliebte Physical Dogshow geht in die vierte Runde und bringt wieder tierischen Spaß zur Primetime am Freitagabend. In fünf neuen Episoden erwarten die Hunde und ihre Besitzer spannende Hindernisse und ein komplett neuer Parcours. Jan Köppen, Frank "Buschi" Buschmann und Laura Wontorra als Field-Reporterin moderieren und kommentieren die neuen Folgen.