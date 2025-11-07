Die besten TV-Tipps für Freitag, den 7. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Schule am Meer: Küssen verboten, Drama Kochlehrer Erik (Oliver Mommsen) organisiert mit der Flensburger Berufsschule eine besondere Klassenfahrt. Die Gruppe fährt mit dem Fahrrad über abgelegene Routen, schläft im Zelt auf Wiesen und verzichtet komplett aufs Handy. Das Küchenequipment ist immer dabei. Der frühere Influencer Erik will die Energie der Tour nutzen, damit die Auszubildenden unterwegs Social-Media-taugliche Bewerbungsvideos aufnehmen.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Lieferkosten inklusive, Krimi In Köpenick taucht ein verlassener Lieferwagen auf, im Inneren liegt Fahrer Matze Kästner tot. Zunächst wirkt alles wie ein Unfall. Doch Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) stoßen im Viertel schnell auf Widersprüche. Hinter den gepflegten Reihenhäusern herrschen Misstrauen und geheime Rivalitäten. Viele Nachbarn scheinen etwas zu verbergen. Das Team muss tief graben, um den wahren Hintergrund des Todes zu entlarven.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow In den letzten Battles treten 17 Talente gegeneinander an und kämpfen um die letzten fünf Plätze in den Teams. Wer überzeugt die Coaches und qualifiziert sich für die Team Fights? Álvaro Soler kürt das "Battle of the Night". Wer kann sich dadurch einen entscheidenden Vorteil sichern?

20:15 Uhr, RTLzwei, Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr, Actionthriller Secret-Service-Agent Mike Banning (Gerard Butler) arbeitet nach dem Unfalltod der First Lady im Finanzministerium. Als nordkoreanische Terroristen eine Konferenz im Weißen Haus überfallen, hat Banning die Chance, seine Fähigkeiten erneut zu beweisen. Er setzt alles daran, den Präsidenten (Aaron Eckhart) zu schützen und bringt sich dabei in extreme Lebensgefahr.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Jäger und Gejagte, Krimiserie Der bekannte Plagiatsjäger Juri Kabowski (Volker Wackermann) wird erschlagen aufgefunden. In seiner Wohnung finden sich zahlreiche Akten mit Vorwürfen, und die Anzahl möglicher Täter ist groß. Die Ermittlungen führen Ina und ihr Team zu Ex-Eishockeyprofi Dennis Francke (Paul Maaß), der noch eine offene Rechnung mit Kabowski hatte. Offenbar scheute das Opfer selbst nicht davor zurück, mit illegalen Methoden Geld einzutreiben.