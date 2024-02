Die besten TV-Tipps für Freitag, den 9. Februar 2024

20:15 Uhr, ProSieben, Mission: Impossible - Phantom Protokoll, Actionthriller

Top-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) wird von Jane Carter (Paula Patton) und Benji Dunn (Simon Pegg) aus einem russischen Gefängnis befreit. Das Team startet eine Undercover-Mission, um in den Hochsicherheits-Archiven des Moskauer Kremls nach Informationen zu suchen. Das Ziel der Impossible Mission Force ist es, den Terroristen Cobalt (Mikael Nyqvist) zu identifizieren. Der Auftrag entpuppt sich als Falle. Cobalt jagt mit einer Bombe große Teile des Kremls in die Luft, was Russland als kriegerische Handlung seitens der Amerikaner interpretiert. Die USA sind gezwungen, das "Phantom Protokoll" zu initiieren und jegliches Wissen über die Tätigkeit der IMF abzustreiten.