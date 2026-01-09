Die besten TV-Tipps für Freitag, den 9. Jänner 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Mittel zum Zweck, Krimiserie Jonas Hoffmann (Nikolaj Maximilian Klinger) überlebt einen ersten Angriff mit viel Glück. Beim zweiten Überfall kommt der Ökoaktivist der Firma Eco-Split ums Leben. Wer hatte ein Interesse daran, Hoffmann zum Schweigen zu bringen? Der Fund der Leiche nahe dem Anwesen von Gernot Falkenbach (Marcus Grüsser) und ein ausgelöster Einbruchsalarm in derselben Nacht lassen für Vera Lanz (Katharina Böhm) eine Verbindung vermuten. Welche Bedeutung hat der Lebensmittelunternehmer für den Fall, dem Eco-Split Greenwashing vorwirft?

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Action Nach einem Massaker auf offener Straße wird ein Verdächtiger festgenommen. Im Verhör äußert er nur einen Satz: "Holt Jack Reacher!" Bei seiner kompromisslosen Suche nach der Wahrheit bewegt sich der Einzelgänger Reacher (Tom Cruise) außerhalb der Gesetze. Nur so kann er sich seinem brutalen und rätselhaften Widersacher stellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Landfrauen - Wir können auch anders!, Komödie Die Kölner Pflegerin Laura (Bettina Burchard) ist ganz ihrem fordernden Beruf verschrieben. Nach einem Jahr permanenter Belastung braucht sie dringend eine Pause. Als ihre Chefin Doris (Laura Blaeser) den Urlaub streicht, zieht Laura trotzdem los. Eine Autopanne zwingt sie zu einem ungeplanten Stopp im Bergischen Land, da die Reparatur mehrere Tage dauert. Im beschaulichen Blumberg begegnet sie lebensfrohen Landfrauen und dem attraktiven Bauern Paul (Max Bretschneider). Auf dem Dorffest kommt es überraschend zum ersten Kuss.

20:15 Uhr, kabel eins, Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden, True-Crime-Doku Die True-Crime-Dokumentation wird von Uwe Ochsenknecht moderiert und gesprochen. Reale deutsche Mordfälle werden den sieben Todsünden zugeordnet. Was früher als Todsünde galt, ist Teil jeder Persönlichkeit: Habgier, Hochmut, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Meist lassen sich diese Impulse kontrollieren. Gelingt das nicht, können sie zum Auslöser für Mord werden.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: In den Augen der Anderen, Krimiserie In einem verlassenen Parkhaus steht ein SUV mit laufendem Motor. Am Steuer sitzt der Leipziger Spitzenchirurg Thomas Kantor. Er ist tot und an den Abgasen erstickt, die in den Wagen gelangten. Zunächst steht ein Suizid im Raum. Die Spurenlage spricht jedoch rasch dagegen. Kantor wurde ermordet. Die Ermittlungen führen das Team in die dunklen Seiten verletzter Männlichkeit, in ein Umfeld aus Machtmissbrauch, Demütigung und Rache.