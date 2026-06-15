Die besten TV-Tipps für Montag, den 15. Juni 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Die Messias, Krimi Jana Wenzel (Adina Vetter) entdeckt ihren Mann Christoph tot in der Wohnung, er wurde erdrosselt. Aus seiner verborgenen Sammlung wertvoller Instrumente ist eine legendäre Stradivari verschwunden, die "Messias". Einer alten Legende nach bringt diese Violine ihrem Spieler den gewaltsamen Tod. Es stellt sich die Frage, ob tatsächlich ein Fluch dahintersteckt oder ob ein ganz reales Motiv vorliegt. Der Ermordete hatte Kontakte zu einem Hehlernetzwerk für antike Instrumente.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss: Accor Hotels, Realitysoap Ben Brahim steht an der Spitze von Accor Deutschland. Das französische Unternehmen betreibt weltweit etwa 5400 Hotels und gilt als größte Hotelgruppe Europas. Die Branche kämpft noch immer mit den Folgen der Pandemie. Zwar ist die Reiselust zurück, doch es fehlt an Personal. Um sich selbst ein Bild zu machen, arbeitet der gebürtige Berliner unerkannt in verschiedenen Bereichen wie Housekeeping, Küche, Service und Technik. Dabei stößt er auch an seine eigenen Grenzen.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers - Die Rache, Sci-Fi-Action Der Konflikt um die Erde spitzt sich weiter zu. Sam Witwicky (Shia LaBeouf), inzwischen Student, wird plötzlich von seltsamen Visionen mit geheimnisvollen Symbolen heimgesucht. Gleichzeitig nehmen die Deceptions erneut die Verfolgung auf. Eigentlich wollte Sam Abstand zu den Autobots halten, doch nun bleibt ihm keine Wahl. Gemeinsam mit Optimus Prime und Bumblebee stellt er sich dem Kampf gegen die zurückgekehrten und noch mächtigeren Decepticons, die die Erde bedrohen.

20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Der Verurteilte, Krimi Nach einem Treffen mit einer Internetbekanntschaft verschwindet die junge Krankenpflegerin Valerie Klein (Amy Benkenstein). Am nächsten Morgen wird ihre Freundin und Nachbarin Sandra Möller (Hanna Hilsdorf) durch das Weinen von Valeries Tochter Janet (Rosa Wirtz) auf die Situation aufmerksam. Der Fall landet bei Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen), die umgehend die Ermittlungen aufnimmt und eine umfassende Suche einleitet.

20:15 Uhr, arte, Miss Daisy und ihr Chauffeur, Tragikomödie Miss Daisy (Jessica Tandy) ist wohlhabend, eigenwillig und fährt nur schlecht Auto. Ihr Sohn (Dan Aykroyd) stellt gegen ihren Willen den Chauffeur Hoke ein, was ihr zunächst gar nicht gefällt. In ihrer sturen Art lässt sie ihn ihren Unmut deutlich spüren. Doch Hoke begegnet ihr mit Humor, Schlagfertigkeit und Geduld und hält auch schwierige Situationen mit Gelassenheit aus.