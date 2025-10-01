Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 01. Oktober 2025

20:15 Uhr, Das Erste, David und Goliath: Wahrheit oder Pflicht, Drama Ein unerwarteter Todesfall auf der Intensivstation trifft das Klinikteam schwer, besonders die Assistenzärztin Rana (Amina Merai). Zusätzlich belastet sie die kühle Haltung von Dr. Schultholz (Carlo Ljubek). Als ein Behandlungsfehler vermutet wird, schaltet sich Dr. Jelinek (Ulrike C. Tscharre) ein. Für sie zählt vor allem, schlechte Schlagzeilen zu vermeiden. Sie überträgt den Fall an Dina (Lou Strenger), hofft aber eher auf Schadensbegrenzung als auf eine gründliche Aufklärung.

20:15 Uhr, ZDF, Lass dich überwachen!, Show In "Lass dich überwachen!" wird das Studiopublikum selbst zum Mittelpunkt. Das Team hat Fotos, alte Chats und frei zugängliche Informationen gesammelt und daraus eine abwechslungsreiche Show entwickelt. Statt mit erhobenem Zeigefinger präsentiert sich die Sendung humorvoll und unterhaltsam.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow Die Kandidaten starten mit einem Trifle, das fünf saubere Schichten aufweisen muss. Danach stehen Churro-Ringe mit Schokosauce auf dem Plan, für die nur 35 Minuten bleiben. Zum Schluss geht es an sogenannte Gravity Cakes, die den Gesetzen der Schwerkraft trotzen sollen. Wer überzeugt die Jury, und für wen endet der Wettbewerb?

20:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Show Die Stefan Raab Show verbindet Unterhaltung mit aktuellen Themen. Raab präsentiert Geschichten, Kommentare und neue Blickwinkel auf gesellschaftliche Ereignisse. Dabei setzt er wie gewohnt auf die Mischung aus Humor, Scharfsinn und Überraschungseffekten.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Überwachen und belohnen, Krimi In Münster startet ein System, das das Verhalten der Bürger mit Punkten und Belohnungen bewertet. Viele machen mit, doch Wilsberg (Leonard Lansink) bleibt misstrauisch. Als ein führender Mitarbeiter der Betreiberfirma tot aufgefunden wird, glaubt er nicht an einen Unfall. Für ihn ist klar: Ein Verbrechen steckt dahinter.