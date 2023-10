Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 04. Oktober

20:15 Uhr, Das Erste, Nach uns der Rest der Welt, Drama

Jonas, ein 16-jähriger Junge, leidet an Duchenne-Muskeldystrophie, ist auf einen Rollstuhl angewiesen und weiß, dass er an dieser Krankheit frühzeitig sterben wird. Seine alleinerziehende Mutter Alma (Anneke Kim Sarnau) setzt alles daran, die Verschlechterung seines Zustands hinauszuzögern. Sie hat Jonas in die Obhut von Dr. Wildenhahn (Sophie von Kessel) gegeben, einer Expertin für Duchenne. Die Ärztin schafft es tatsächlich, das Vertrauen von Jonas zu gewinnen. Doch dann lernt er Emily (Lina Hüesker) näher kennen, die Tochter von Marianne Wildenhahn und eine Klassenkameradin. Emily hat Schwierigkeiten in der Schule, die sie vor ihrer anspruchsvollen Mutter verheimlicht. Sie verliebt sich in Jonas.