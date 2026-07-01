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Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 1. Juli 2026

Zwei Frauen sitzen sich an einem Küchentisch gegenüber, während ein Mann in einem Anzug hinter ihnen steht und ernst auf sie herabblickt.
01.07.26, 06:18
Das sind für Mittwoch, den 1. Juli 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

17:05 Uhr, ORF1, FIFA Fußball-WM 2026 – Achtelfinale live, Sport
England – DR Kongo, Belgien – Senegal und USA – Bosnien-Herzegowina, live bis 2. Juli 04:30 Uhr.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die Ehrenfrauen, Krimireihe
Ein Ingenieur stirbt auf einer Baustelle – Marie Brand findet Hinweise auf Mord statt Unfall und stößt auf Schwarzarbeit.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors (Folge 7), Dokusoap
Sebastian steckt im Gefühlschaos, Yana trifft eine überraschende Entscheidung, bei Tim wird es beim Gruppendate romantisch.

20:15 Uhr, Pro7, Predator – Upgrade, Sci-Fi-Actionfilm
Ein genetisch aufgerüsteter Predator landet auf der Erde und entkommt der Gefangenschaft.

20:15 Uhr, Sat1, Das große Backen – Die Profis, Doku-Show
Gastjurorin Peggy Porschen fordert Petit Fours sowie kunstvolle Weltraum-Schaustücke.

20:15 Uhr, 3sat, Polizeiruf 110: Ronny, Krimireihe
Ein Junge feiert seinen zehnten Geburtstag im Kinderheim – die Familienverhältnisse werfen Fragen auf.

20:15 Uhr, arte, Volver – Zurückkehren, Spielfilm
Pedro Almodóvars Tragikomödie mit Penélope Cruz über zwei Schwestern und ein Familiengeheimnis.

20:15 Uhr, Kabel1, Bad Neighbors 2, Komödie
Seth Rogen und Zac Efron im Kleinkrieg gegen eine feierwütige Studentinnen-Verbindung.

20:15 Uhr, one, Agatha Christies Marple – Fata Morgana, Krimiserie
Miss Marple ermittelt bei ihrer alten Freundin Carrie-Louise nach mysteriösen Vorfällen.

20:15 Uhr, ORF2, Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen, Krimireihe
Kommissar Alex Pollack ermittelt vorsichtig im Rotlichtmilieu, eine Informantin spielt ein doppeltes Spiel.

22:30 Uhr, ORF2, WELTjournal: Trump und die Tech-Milliardäre, Reportage
Teil der Reihe „250 Jahre USA“ – über die neue Machtordnung zwischen Politik und Tech-Konzernen.

22:45 Uhr, RTL Nitro, Wasabi – Ein Bulle in Japan, Actionkomödie
Ein französischer Polizist ermittelt in Tokio und trifft auf seine bisher unbekannte Tochter.

23:10 Uhr, ZDFneo, Salt, Actionthriller
Angelina Jolie als CIA-Agentin, die plötzlich als russische Spionin enttarnt werden soll.

film.at, fs