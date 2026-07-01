Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 1. Juli 2026

17:05 Uhr, ORF1, FIFA Fußball-WM 2026 – Achtelfinale live, Sport

England – DR Kongo, Belgien – Senegal und USA – Bosnien-Herzegowina, live bis 2. Juli 04:30 Uhr.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die Ehrenfrauen, Krimireihe

Ein Ingenieur stirbt auf einer Baustelle – Marie Brand findet Hinweise auf Mord statt Unfall und stößt auf Schwarzarbeit.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors (Folge 7), Dokusoap

Sebastian steckt im Gefühlschaos, Yana trifft eine überraschende Entscheidung, bei Tim wird es beim Gruppendate romantisch.

20:15 Uhr, Pro7, Predator – Upgrade, Sci-Fi-Actionfilm

Ein genetisch aufgerüsteter Predator landet auf der Erde und entkommt der Gefangenschaft.