Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 1. Juli 2026
17:05 Uhr, ORF1, FIFA Fußball-WM 2026 – Achtelfinale live, Sport
England – DR Kongo, Belgien – Senegal und USA – Bosnien-Herzegowina, live bis 2. Juli 04:30 Uhr.
20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die Ehrenfrauen, Krimireihe
Ein Ingenieur stirbt auf einer Baustelle – Marie Brand findet Hinweise auf Mord statt Unfall und stößt auf Schwarzarbeit.
20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors (Folge 7), Dokusoap
Sebastian steckt im Gefühlschaos, Yana trifft eine überraschende Entscheidung, bei Tim wird es beim Gruppendate romantisch.
20:15 Uhr, Pro7, Predator – Upgrade, Sci-Fi-Actionfilm
Ein genetisch aufgerüsteter Predator landet auf der Erde und entkommt der Gefangenschaft.
20:15 Uhr, Sat1, Das große Backen – Die Profis, Doku-Show
Gastjurorin Peggy Porschen fordert Petit Fours sowie kunstvolle Weltraum-Schaustücke.
20:15 Uhr, 3sat, Polizeiruf 110: Ronny, Krimireihe
Ein Junge feiert seinen zehnten Geburtstag im Kinderheim – die Familienverhältnisse werfen Fragen auf.
20:15 Uhr, arte, Volver – Zurückkehren, Spielfilm
Pedro Almodóvars Tragikomödie mit Penélope Cruz über zwei Schwestern und ein Familiengeheimnis.
20:15 Uhr, Kabel1, Bad Neighbors 2, Komödie
Seth Rogen und Zac Efron im Kleinkrieg gegen eine feierwütige Studentinnen-Verbindung.
20:15 Uhr, one, Agatha Christies Marple – Fata Morgana, Krimiserie
Miss Marple ermittelt bei ihrer alten Freundin Carrie-Louise nach mysteriösen Vorfällen.
20:15 Uhr, ORF2, Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen, Krimireihe
Kommissar Alex Pollack ermittelt vorsichtig im Rotlichtmilieu, eine Informantin spielt ein doppeltes Spiel.
22:30 Uhr, ORF2, WELTjournal: Trump und die Tech-Milliardäre, Reportage
Teil der Reihe „250 Jahre USA“ – über die neue Machtordnung zwischen Politik und Tech-Konzernen.
22:45 Uhr, RTL Nitro, Wasabi – Ein Bulle in Japan, Actionkomödie
Ein französischer Polizist ermittelt in Tokio und trifft auf seine bisher unbekannte Tochter.
23:10 Uhr, ZDFneo, Salt, Actionthriller
Angelina Jolie als CIA-Agentin, die plötzlich als russische Spionin enttarnt werden soll.