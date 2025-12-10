Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 10. Dezember 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Prange - Man ist ja Nachbar, Komödie Ralf Prange (Bjarne Mädel) wohnt seit jeher in derselben Rotklinkerwohnung in Hamburg-Barmbek. Dort gilt er nach eigener Einschätzung als der "arme Arsch", weil er ständig die Pakete für alle entgegennimmt, die ihm der sorglose Paketmann Micki (Bozidar Kocevski) vorbeibringt. Sein zurückgezogenes Leben ändert sich jedoch schlagartig, als die entschlossene und direkte Paketzustellerin Dörte (Katharina Marie Schubert) auftaucht. Prange verliebt sich sofort in die selbstbewusst auftretende Frau, doch in Sachen Kommunikation und Beziehung ist er unsicher. Er tüftelt verschiedene Wege aus, um Dörte näherzukommen.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares XXL, Trödelshow Auf der Drachenburg wird es weihnachtlich. Horst Lichter empfängt Gäste, die besondere Fundstücke ins festlich geschmückte Schloss mitbringen. Sein Experten- und Händlerteam steht bereit. Schauspielerin und Model Larissa Marolt möchte ein Schmuckstück von Kaiser Franz Joseph I. verkaufen, das aus dem Besitz ihrer Familie stammt. Die Frage ist, ob ihre Preisvorstellung mit der Einschätzung der Experten übereinstimmt.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb Frank Rosin übernimmt als Gastjuror die Bewertung des Teamkochens. Doch diesmal müssen Tim Raue, Elif Oskan, Steffen Henssler und Alexander Herrmann selbst an den Herd. Im Coach-Battle wollen sie beweisen, dass sie die besten Löffel kreieren können. Die Motivation ist klar: Die zwei erfolgreichsten Coaches dürfen jeweils einen Kandidaten direkt ins Finale schicken. Für das anschließende Einzelkochen tritt Rosina Ostler aus dem Münchner "Alois" an.

20:15 Uhr, kabel eins, The Dark Knight Rises, Superhelden-Drama Der Terrorist Bane (Tom Hardy) plant, Gotham ins Chaos zu stürzen. Die Polizei ist überfordert, die Stadt versinkt in Gewalt. Nur einer scheint noch helfen zu können: Batman (Christian Bale). Bruce Wayne erkennt, dass er erneut als Dunkler Ritter antreten muss, um sich dem Bösen entgegenzustellen. Alles deutet auf ein entscheidendes Duell zwischen Bane und Batman hin.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stellen sich gemeinsam der Herausforderung, ihren eigenen Sender ProSieben zu schlagen. Der schickt mehrere prominente Gesichter ins Rennen, die das Duo in abwechslungsreichen Spielen fordern. Am Ende steht fest, wer triumphiert. Bei einer Niederlage müssen Joko und Klaas unangenehme Aufgaben erfüllen. Gelingt ihnen der Sieg, bekommen sie 15 Minuten beste Sendezeit für ein frei wählbares Programm.