Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 10. Juli 2024

20:15 Uhr, ZDF, Ein Taunuskrimi: Muttertag, Krimi

Die Ermittler Graf von Bodenstein (Tim Bergmann) und Pia Sander (Annika Kuhl) stehen vor einem neuen Fall: Ein Serienmörder, der immer am Muttertag tötet, hält sie in Atem. Kurz vor dem nächsten Muttertag sind die Nerven der beiden angespannt. In Mammolshain im Taunus wird die Leiche von Theodor Reifenrath (Thomas Thieme) gefunden. War es ein Unfall oder Mord? Da der Safe offen und leer ist, beginnen Sander und von Bodenstein mit ihren Ermittlungen.