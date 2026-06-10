Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 10. Juni 2026

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap In Südafrika machen sich erneut alleinstehende Männer auf die Suche nach der großen Liebe. Der Leistungssportler und Coach Sebastian Paul (33) aus Düsseldorf sowie der Unternehmer Tim Reitz (35) aus Köln sind "Die Bachelors" 2026. Sebastian sehnt sich nach echter Nähe abseits von Perfektion. Tim hingegen sucht eine Partnerin, die sich bewusst für ihn entscheidet und nicht von ihm abhängig ist. 22 Frauen mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen wagen das Abenteuer.

20:15 Uhr, Das Erste, WM-Wahnsinn und Titel-Träume, Fußballdoku Die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten steht bevor. Sie erstreckt sich über fünf Wochen und über den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Mehr Spiele, mehr Teams und mehr Anstoßzeiten prägen das Turnier. Ob dabei dennoch Platz für Fußballromantik bleibt, ist offen. Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger begeben sich auf eine ausgedehnte Reise rund um die WM. Sie besuchen alle drei Gastgeberländer und treffen Stars wie Leon Draisaitl und Marco Reus. Gemeinsam mit Fans erleben sie unter anderem den kleinen Grenzverkehr nach Tijuana in Mexiko. Exklusive Gespräche mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nico Schlotterbeck liefern überraschende Einblicke.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen - Die Profis, Backshow Unter dem Motto "Coco Loco" dreht sich alles um die Kokosnuss. Sie muss in mindestens fünf Bestandteilen in Törtchen oder Gebäck verarbeitet werden. In der Aufgabe "Urlaubsgefühle" gestalten die Profis eine Miniaturwelt in einer Isomalt-Kugel, die auf einer Torte sitzt und ein persönliches Reiseziel darstellt. Kreativität und handwerkliches Können sind gefragt. Wer kann mit außergewöhnlichen Ideen überzeugen und dem Sieg ein Stück näherkommen?

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten erneut gegen ihren eigenen Sender an. Dabei spielen sie um 15 Minuten freie Live-Sendezeit. In dieser Ausgabe stellen sich ihnen Wincent Weiss, Johannes Oerding, Hadnet Tesfai und Taneshia Abt entgegen.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - The Hunger Games, SciFi-Action Im totalitär beherrschten Staat Panem finden jährlich die brutalen Hungerspiele statt. Sie dienen dem Kapitol als Demonstration seiner Macht. Jeder Distrikt muss zwei Jugendliche entsenden. In diesem Jahr treten Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) an. Beide kämpfen ums Überleben. Ihr Verhalten widerspricht jedoch den üblichen Regeln und stößt eine Entwicklung an, die das bestehende System ins Wanken bringt.