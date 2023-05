Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 10. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Herbe Mischung, Komödie

Zahra (Peri Baumeister) und Benni (Trystan Pütter) sind seit einem Jahr ein glückliches Paar. Gerade haben sie in München eine gemeinsame Wohnung bezogen. Doch als Bennis Opa stirbt, wird das junge Glück auf eine harte Probe gestellt. Denn Benni ist Jude, seine Familie lebt in Tel Aviv, Zahra ist Halb-Araberin - zumindest der Herkunft nach - aber eigentlich hat sie sich damit nie auseinandergesetzt. Jetzt muss sie sich wohl oder übel damit befassen. Sie reist mit Benni zur Beerdigung des Opas nach Tel Aviv. Am Grab bekreuzigt sich Zahra, woraufhin Bennis Familie, die durch ein Missverständnis annahm, Zahra sei Jüdin, schockiert ist.