Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 10. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Alles Schwindel, Komödie Ein Schock für das Museum: Gustav Klimts berühmtes Gemälde "Der Kuss" ist verschwunden. Während für viele der Diebstahl ein Desaster ist, bedeutet er für andere eine Chance. Graf Leopold (Benno Fürmann), der finanziell am Ende ist, profitiert, denn so kann er die Versicherungssumme für das Familienerbstück beanspruchen. Für Modedesignerin Isabella (Ursula Strauss) dagegen ist der Vorfall eine zusätzliche Belastung.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Beste aus TV und Streaming: Der Deutsche Fernsehpreis 2025, Gala Der Deutsche Fernsehpreis würdigt die Höhepunkte aus Fernsehen und Streaming des Jahres 2025. Barbara Schöneberger führt durch eine Show voller großer Momente, Überraschungen und emotionaler Auszeichnungen. Die Zuschauer erwartet ein Abend mit Glamour, Musik, Humor und unvergesslichen Szenen. Insgesamt werden in 19 Kategorien die Gewinnerinnen und Gewinner geehrt.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow Dieses Mal sollen sechs leere Pasteten kreativ gefüllt werden. Gastjuror Markus Grigo bringt mit der Kransekage einen Hauch Dänemark in die Backstube. Beim Finale müssen die Kandidaten eine Torte gestalten, die ihre persönlichen Träume widerspiegelt. Nur das Thema "Das große Backen" ist tabu. Wer schafft es, die Jury zu beeindrucken, und für wen endet der Traum?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Vaterfreuden, Krimi Ekki (Oliver Korittke) sucht Hilfe bei seinem Freund Wilsberg (Leonard Lansink). Seine Ex Silke Sestendrup (Nadja Becker) stellt ihm ihre Tochter Hanna (Charlotte Schliewe) vor und verlangt Unterhalt für sechs Jahre. Gleichzeitig wird Ekki bei einer Beförderung übergangen. Ausgerechnet Silke wird von Wilsbergs Patentochter Alex Holtkamp (Ina Paule Klink) vertreten. Wilsberg verspricht Unterstützung und sieht sich auch Lavinia (ebenfalls Ina Paule Klink) genauer an, die den Job anstelle von Ekki bekommen hat.

21:45 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und die tödliche Liebe, Krimi Ina Behrendsen (Julia Brendler) verliebt sich in den Sylter Seehundschützer Leo Fischer (Garry Fischmann). Doch das Glück währt nur kurz. Nach einem Einsatz am Strand findet Ina ihn erschlagen auf. Der Verdacht richtet sich schnell gegen eine Gruppe junger Camper am Sylter Ellenbogen. Sie nennen sich "Nackte Robben" und demonstrieren nackt gegen Bootsfahrten zu den Seehundbänken.