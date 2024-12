Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 11. Dezember 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Die Toten von Marnow: In Schwerin wird scharf geschossen, Krimi

Vor der gescheiterten Zeugenschutzaktion finden Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Elling (Sascha Geršak) Sarah. Zwischen Sarah und Lona nähern sich an, doch tragische Ereignisse reißen sie wieder auseinander. Mit Unterstützung von Elling und Sam verfolgt Lona kompromisslos diejenigen, die Böses mit Sarah im Sinn haben. Währenddessen kommen Dudek (Bernhard Conrad) und Maja (Sabrina Amali) der zentralen Verschwörung gefährlich nahe - und geraten dadurch selbst in Gefahr. Am Schweriner Hauptbahnhof eskaliert die Situation in einem dramatischen Showdown.