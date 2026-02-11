Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 11. Februar 2026

20:15 Uhr, ZDF, Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung, Karneval "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" mit Sitzungspräsidentin Tanja Wolters steht für kölsche Tradition und beste Unterhaltung. Auf der Bühne sorgen unter anderem Marc Metzger, Ingrid Kühne und Jörg Runge als "Dä Tuppes" für Humor. Musikalisch heizen Bands wie Brings, Höhner und Cat Ballou dem Publikum ein und liefern Highlights aus dem Kölner Karneval.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow Zum Start stellen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Lieblingsrezepte vor und erzählen persönliche Geschichten, die sie mit ihren Kreationen verbinden. In der technischen Prüfung müssen sie herzhafte Berliner backen. Gefordert sind Füllungen mit Zwiebel-Chutney, ein Guss aus Ahornsirup und Röstzwiebeln als Topping. Danach werden erstmals Punkte vergeben. Zusätzlich gestalten sie eine 3D- oder Motivtorte, die ihren Beruf, ihre Leidenschaft oder ein Hobby widerspiegelt.

20:15 Uhr, kabel eins, Wonder Woman 1984, Actionabenteuer Diana Prince (Gal Gadot), bekannt als Wonder Woman, verhindert einen Überfall und entdeckt dabei mit ihrer Kollegin Barbara Minerva (Kristen Wiig) unter beschlagnahmten Kunstwerken einen rätselhaften Kristall. Der Stein verfügt über besondere Kräfte. Bevor sie ihn näher untersuchen können, gelangt er in den Besitz des skrupellosen Unternehmers Maxwell Lord (Pedro Pascal). Er nutzt die Macht des Artefakts für seine eigenen Ziele und bringt damit die Welt aus dem Gleichgewicht.

20:15 Uhr, NITRO, Edge of Tomorrow, Sci-Fi-Action Große Teile Europas liegen in Trümmern, nachdem die Mimic-Aliens ganze Landstriche zerstört haben. Ihr Anführer, das sogenannte Omega, kann die Zeit jeweils um einen Tag zurückdrehen. Dadurch scheint der Krieg für die Menschheit kaum zu gewinnen zu sein. Zwar kämpfen internationale Streitkräfte vereint gegen die Invasoren, doch ein Durchbruch bleibt aus. Vielleicht kann Bill Cage (Tom Cruise) das Blatt noch wenden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: 90 - 60 - 90, Krimi Ekki (Oliver Korittke) staunt nicht schlecht, als das bekannte Model Sonja Conrad (Jasmin Lord) im Antiquariat von Wilsberg (Leonard Lansink) erscheint und um Hilfe bittet. Sie fühlt sich von einem Stalker verfolgt. Gemeinsam begleiten Wilsberg und Ekki sie zu ihrer Mutter ins Hotel. Dort erwartet sie eine verstörende Szene: Auf Sonjas Bett liegt eine lebensgroße Puppe, umgeben von roten Rosen. Kurz darauf wird ihr Assistent tot aufgefunden.