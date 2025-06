Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 11. Juni 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Operation Zucker: Jagdgesellschaft, Krimidrama

Karin Wegemann (Nadja Uhl) hat das LKA verlassen und arbeitet nun als Dozentin an einer Polizeischule. Eines Abends trifft sie auf den Journalisten Maik Fellner (Andre Szymanski), der sich seit Jahren mit dem Thema Kinderhandel beschäftigt - bisher jedoch ohne Wirkung. Fellner konfrontiert Wegemann mit dem Fall eines 14-jährigen Mädchens, das ihm Hinweise auf einen aktiven Kinderhändlerring in Potsdam gegeben hat. Die Informationen sind so konkret, dass Wegemann nicht mehr wegsehen kann.