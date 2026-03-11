Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 11. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Makellos - Eine kurze Welle des Glücks, Komödie Constanze (Adele Neuhauser) lebt in einer Ehe ohne Leidenschaft. Wirklich rund läuft nur noch das gemeinsame Trachtengeschäft. Dass im Schlafzimmer kaum noch etwas passiert, stört ihren Mann Anton (Ulrich Noethen) nicht. Constanze dagegen sehnt sich nach Nähe und Begehren. Ihre Freundin Karin (Caroline Frank) kommt auf die Idee, einen Callboy zu engagieren, und bucht gleich ein Treffen. Constanze hält es in der Hotelsuite jedoch nicht aus und flieht beschämt. Draußen begegnet sie zufällig dem jüngeren Ricardo (Manuel Rubey), der ebenfalls im Escortservice arbeitet. Mit ihm beginnt sie eine Affäre, die sie erfüllt. Dann setzt jemand die Unternehmerin und ihren Ehemann damit unter Druck und erpresst sie.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow Die Promis schichten mindestens fünf frisch gebackene Waffeln zu einer aufwendigen Tortenkreation. Die Torte wird mit zwei unterschiedlichen Cremes gefüllt. Gefragt sind Einfallsreichtum und Fingerspitzengefühl, denn die Jury erwartet ein süßes Highlight, das ganz ohne Backofen auskommt. Außerdem steht der französische Klassiker Paris-Brest an. Gebacken wird ein knuspriger Brandteigkranz mit Craquelin-Kruste, gefüllt mit Pistazien-Creme. Auch ein klassischer Kastenkuchen wird zur floralen Back-Kunst umgestaltet.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Schiffe schrotten, Krimikomödie Schiffskapitän Scott Farman (Florian Hertweck) wird tot aufgefunden. Zuvor ist sein Frachtschiff auf Grund gelaufen. Die Leeraner Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) übernehmen den Fall. Schnell geraten Schiffseigner Knut Levening (Sebastian Hülk) und Reederei-Chefin Amke Wilhelmson (Ulrike Folkerts) ins Visier. Auch Henks Freund Troje (Volker Wackermann) wird verdächtigt, weil er in der Nacht vor dem Mord eine Schlägerei mit dem Kapitän angezettelt hat.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Empörungscomedy Öffentliche Gelder werden in Deutschland in rasantem Tempo verschwendet. Der Behördenirrsinn scheint dabei keine Grenzen zu kennen. Doch ein Team prominenter Spürnasen stellt sich dem Verpulvern von Steuergeld entgegen. Mario Barth ist wieder da. Er bringt neue Folgen seiner Erfolgsshow "Mario Barth deckt auf!" mit. An seiner Seite sind Sophia Thomalla, Mike Krüger, Detlef Steves und Abdel Boudii.

20:15 Uhr, kabel eins, Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben, Actionthriller Polizist John McClane (Bruce Willis) steckt erneut in massiven Problemen. Diesmal ist er in Moskau, weil er seinen Sohn Jack (Jai Courtney) aus dem Gefängnis holen will. Bei einem Gerichtstermin kommt es zu einer Explosion. Danach flieht Jack zusammen mit dem russischen Mitangeklagten Kamarov (Sebastian Koch). John setzt sofort nach. Eine Gruppe schwer bewaffneter Gangster ist ihnen dicht auf den Fersen.