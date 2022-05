Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 11. Mai

20:15 Uhr, Sat.1, Club der guten Laune, Realityshow

Mit viel Sonnenschein und guter Laune starten die zehn Promis in eine neue Woche. In der "Bunten Stunde" feiern die Club-Bewohner eine Karaoke-Party: Dafür schlüpfen die Promis in lustige Kostüme und stellen ihre Gesangskünste mit zugelosten Evergreens wie "Wannabe" und "It's My Life" unter Beweis. Wer hat das größte Entertainment-Talent? Doch auch in dieser Folge muss einer die Villa verlassen und das alles entscheidende Clubspiel fordert von den Promis Nerven wie Drahtseile.