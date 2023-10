Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 11. Oktober

20:15 Uhr, kabel eins, Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit, Sci-Fi-Thriller

Nach einer Bombenexplosion auf einem Passagierschiff in New Orleans, bei der hunderte Fahrgäste sterben, liegt es an dem ATF-Agenten Doug Carlin (Denzel Washington), den vermeintlichen Terroranschlag aufzuklären. Im Laufe der Ermittlungen wird Carlin von einer FBI-Spezialeinheit in eine neue Technologie eingeweiht, die es ermöglicht, in die Vergangenheit zu blicken. Bald erkennt Carlin, dass diese Technologie auch dazu genutzt werden kann, das Geschehene zu verändern.