Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 12. August 2026

20:15 Uhr, ORF 1, Der Aufstieg der Datenkraken, Dokumentation

Wie Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft im großen Stil Nutzerdaten sammeln und zusammenführen – und wie sie wirksame Regulierung verhindern.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares XXL: Bunt wie das Leben, Antiquitätenshow

Horst Lichter und sein Team widmen sich heute Farben und ihrer Geschichte – von blauen Saphiren bis zu einer Kamee aus Familienbesitz.

20:15 Uhr, RTL, Sonnenfinsternis am Ballermann Live, Bericht

Live-Sondersendung zum Himmelsspektakel des Jahrzehnts, direkt vom Ballermann auf Mallorca.

20:15 Uhr, ProSieben, Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show, Unterhaltung

Mentalist Timon Krause verblüfft Promis und Publikum mit spektakulären Gedankenlese-Tricks.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Kochduell

Hobbybäcker treten in anspruchsvollen Backchallenges gegeneinander an, um die Jury zu überzeugen.