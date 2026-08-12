Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 12. August 2026
20:15 Uhr, ORF 1, Der Aufstieg der Datenkraken, Dokumentation
Wie Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft im großen Stil Nutzerdaten sammeln und zusammenführen – und wie sie wirksame Regulierung verhindern.
20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares XXL: Bunt wie das Leben, Antiquitätenshow
Horst Lichter und sein Team widmen sich heute Farben und ihrer Geschichte – von blauen Saphiren bis zu einer Kamee aus Familienbesitz.
20:15 Uhr, RTL, Sonnenfinsternis am Ballermann Live, Bericht
Live-Sondersendung zum Himmelsspektakel des Jahrzehnts, direkt vom Ballermann auf Mallorca.
20:15 Uhr, ProSieben, Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show, Unterhaltung
Mentalist Timon Krause verblüfft Promis und Publikum mit spektakulären Gedankenlese-Tricks.
20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Kochduell
Hobbybäcker treten in anspruchsvollen Backchallenges gegeneinander an, um die Jury zu überzeugen.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Jim Knopf und die Wilde 13, Abenteuerfilm
Fortsetzung des Kinoerfolgs: Jim Knopf und Lukas machen sich auf, um Lummerland vor der Piratenbande zu retten.
20:15 Uhr, VOX, Bones – Die Knochenjägerin: Zeit der Liebe, Zeit der Gefahr, Krimiserie
Forensikerin Dr. Brennan und Special Agent Booth ermitteln in einem neuen kniffligen Kriminalfall.
20:15 Uhr, Arte, Melancholia, Drama
Lars von Triers düster-schönes Endzeitdrama: Während der Planet Melancholia auf die Erde zurast, sprengt die depressive Justine ihre eigene Hochzeitsfeier.
20:15 Uhr, 3sat, Sonnenfinsternis über Mallorca – Terra X Harald Lesch, Dokumentation
Spezialausgabe von Terra X zur totalen Sonnenfinsternis, die von Mallorca aus beobachtet wird.
20:15 Uhr, Tele 5, Skybound, Thriller
Spannungsgeladener Actionthriller rund um eine dramatische Verfolgungsjagd in der Luft.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bielefeld 23, Krimi
Wilsbergs alter Freund Manni sitzt wegen angeblicher Bestechung im Gefängnis – eine abenteuerliche Reise nach Bielefeld beginnt.
21:00 Uhr, 3sat, Terra X: Ein perfekter Planet – Sonne, Dokureihe
Wie die Sonne als Energiequelle das Leben auf der Erde und den gesamten Planeten prägt.
21:45 Uhr, ZDFneo, This Is Not a Murder Mystery: Das Hummer-Telefon, Krimiserie
Ungewöhnlicher Krimihumor: Ein skurriler Fall bringt die Ermittler an ihre Grenzen.
22:25 Uhr, Arte, Totale Sonnenfinsternis – Europa im Mondschatten, Dokumentation
Wissenschaftlicher Blick auf das seltene Himmelsereignis und seine Beobachtung quer durch Europa.
22:25 Uhr, 3sat, Sommer auf drei Rädern, Komödie
Leichte Sommerkomödie über eine ungewöhnliche Reise mit dem Dreirad durch malerische Landschaften.
22:35 Uhr, Kabel Eins, Jumanji, Fantasyabenteuer
Vier Teenager werden in ein magisches Videospiel gesogen und müssen als Avatare gemeinsam überleben.
22:35 Uhr, ProSieben, Comedy Allstars – Meilensteine des Humors, Comedyshow
Rückblick auf die besten und witzigsten Comedy-Momente aus Jahrzehnten deutschen Humors.
22:45 Uhr, ZDF, Die Spur: Vergoldete Angst – Das System Dominik Kettner, Dokureihe
Investigative Doku über fragwürdige Geschäftspraktiken rund um den Goldhändler Dominik Kettner.
22:55 Uhr, MDR, Tatort: Tanz auf dem Hochseil, Krimireihe
Spannungsgeladener Kriminalfall aus der beliebten Reihe.
23:00 Uhr, Sat.1, TopTen! Der Geschmacks-Countdown: Feuer und Flamme, Rankingshow
Die besten Grill-Rezepte und -Techniken im großen Countdown.
23:15 Uhr, ZDF, Deutschland '61: Countdown zum Mauerbau, Geschichtsdoku
Dokumentation über die dramatischen Wochen vor dem Bau der Berliner Mauer 1961.
23:15 Uhr, Arte, Electric Child, SciFi-Drama
Düsteres Science-Fiction-Drama über eine nahe Zukunft, in der Technologie und Menschlichkeit kollidieren.
23:50 Uhr, Tele 5, Bones and All, Thriller
Beziehungsdrama mit kannibalistischem Unterton über zwei junge Außenseiter auf einem Roadtrip durch die USA.