Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 12. Juni 2024

In einer beschaulichen Kleinstadt in der Nähe von Wien verschwinden seit Jahren in immer kürzer werdenden Abständen Mädchen zwischen 18 und 20 Jahren spurlos. Die Bevölkerung ist beunruhigt, wirft der Polizei Inkompetenz vor. Weil Kommissar Degener (Johann Nikolussi) nicht weiter kommt, formiert sich eine Bürgerinitiative zum Schutz der Jugendlichen.

Als Tildas (Emma Schweiger) Opa Amandus (Dieter Hallervorden) wegen seiner Alzheimer-Erkrankung in ein Heim ziehen muss, da ihre Eltern Niko (Til Schweiger) und Sarah (Jeanette Hain) ihn nicht zu Hause versorgen wollen, entführt die Zehnjährige den alten Mann kurzerhand. Denn sie weiß von seinem größten Wunsch: Noch einmal Venedig sehen, die Stadt, in der Amandus seine inzwischen verstorbene große Liebe kennengelernt hat. Die beiden brechen zu einer außergewöhnlichen Reise auf.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte - Burger, BBQ & Co., Kochdokureihe

Die Deutschen lieben es, im Sommer zu grillen. Doch was genau sind die beliebtesten Gerichte der Outdoorküche? Max Strohe nimmt Bratwurst, Burger, Steaks und Co. unter die Lupe und deckt Deutschlands ultimative Grill-Geheimnisse auf. In New York sucht der Sternekoch außerdem nach dem perfekten Burger. Und in Texas blickt er hinter die Kulissen eines weltbekannten BBQ-Restaurants.